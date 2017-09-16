Aslanapalı genç çiftçiler devlete minnettar

Aslanapa ilçe genelinde ’’Genç çiftçi’’ projesine başvurup hak kazanan girişimcilerin gün geçtikçe işlerini büyüttüğünü belirten Aslanapa Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Tacettin Işık, ’’Üreticilerimiz ilk meyvelerini almaya başladılar. İlçemiz Pazarcık köyünden Hayriye Kaya, büyükbaş hayvan projesinden faydalanmış ve ilk buzağısı doğmuştur. Bir diğer girişimcimiz Nuhören köyünden Hüseyin özkul ise arıcılık projesinden faydalanmış ve ilk bal hasadını yapmıştır’’ dedi.

Arıcılık yapan Hüseyin Özkul, ’’Böyle bir imkanı bize sağlan hükümetimizden Allah razı olsun. Kendi işimi yapıyorum ve para kazanıyorum. Amacım işimi dahada büyütüp bana inanan devlet büyüklerime mahcup olmadan yapabildiğimin en iyisini yapmak’’ ifadelerini kullandı. (YD -EFE)