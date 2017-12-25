Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 13:05

Aslanapalı sanatçılar klip çekti

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 2 yerel sanatçı, 6 yerel sanatçı için klip çekimi yaptı.

Aslanapalı sanatçılar klip çekti

25 Aralık 2017 13:05


29 yaşındaki Aydın Ersoy ve 25 yaşındaki Mustafa Ay’ın yerel sanatçılarla iş birliği yaparak Kütahya’yı tanıtım amaçlı 6 tane klip çekmesi takdirle karşılandı.


Aydın Ersoy, yaptığı açıklamada, ’’39 tane söz ve müziği kendime ait olan eserlerimi, tüm Kütahya’daki yerel sanatçılarımıza klip çekmek için yola çıktık. Şuana kadar 6 yerel sanatçımıza çekimlerimizi bitirdik. Hedefimiz tüm bestelerimizi yerel sanatçılarımıza ulaşıp değerlendirmek. TRT sanatçısı Seyhan Güler eserlerimden bazılarını alıp kendi programında değerlendirdi. Anakara’da birçok yerel sanatçı eserlerimi alıp değerlendirdiler. Klip çekimlerimizde bize her zaman destek olan Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar’a ve sponsor olan firmalara şahsım adına teşekkür ediyorum. Ana gayemiz sadece Kütahya yöresini anlatan, tanıtan eserleri yaygınlaştırmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek. dedi. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    10°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç