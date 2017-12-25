Aslanapalı sanatçılar klip çekti

29 yaşındaki Aydın Ersoy ve 25 yaşındaki Mustafa Ay’ın yerel sanatçılarla iş birliği yaparak Kütahya’yı tanıtım amaçlı 6 tane klip çekmesi takdirle karşılandı.

Aydın Ersoy, yaptığı açıklamada, ’’39 tane söz ve müziği kendime ait olan eserlerimi, tüm Kütahya’daki yerel sanatçılarımıza klip çekmek için yola çıktık. Şuana kadar 6 yerel sanatçımıza çekimlerimizi bitirdik. Hedefimiz tüm bestelerimizi yerel sanatçılarımıza ulaşıp değerlendirmek. TRT sanatçısı Seyhan Güler eserlerimden bazılarını alıp kendi programında değerlendirdi. Anakara’da birçok yerel sanatçı eserlerimi alıp değerlendirdiler. Klip çekimlerimizde bize her zaman destek olan Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar’a ve sponsor olan firmalara şahsım adına teşekkür ediyorum. Ana gayemiz sadece Kütahya yöresini anlatan, tanıtan eserleri yaygınlaştırmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek. dedi. (YD-EFE)