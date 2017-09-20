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20 Eylül 2017 12:53

Aslanapalı üreticiye Genç Çiftçi projesinde kapsamında 37 küçükbaş hayvan teslim edildi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, Genç Çiftçi projesi kapsamında bu senenin ilk hayvanları İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce hak sahibine teslim edildi.

Aslanapalı üreticiye Genç Çiftçi projesinde kapsamında 37 küçükbaş hayvan teslim edildi

20 Eylül 2017 12:53


2017 yılı genç çiftçi projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan Adaköy köyünden Ahmet Çakır hayvanlarını teslim aldı.


"Aslanapa bölgemiz küçükbaş hayvancılığa çok müsait arazi ve iklim koşullarına sahip" diyen Aslanapa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tacettin Işık, ’’Bakanlığımızın bu tür projeleri halkımızın, özellikle de küçük ölçekte tabiri caizse kendi yağıyla kavrulan üreticilerimiz için çok önemli gelir ve geçim kaynağı olmaktadır. Bu yıl kabul edilen projelerimizden ilkinin teslimini gerçekleştirdik. Kalan 16 proje için ise hak sahiplerine hayvanlarının tesliminin gerçekleştirilmesine bu yıl içerisinde devam edilecek. İlçe ekonomisi için oldukça yararlı olan bu projelerin hayırlı olmasını dilerim’’ifadelerini kullandı.


Genç çiftçi projesi kapsamında 37 adet keçi alan Ahmet Çakır, ’’Hükümetimiz bizlerin kalkınması ve yapabileceğimiz iş konularında önümüzü açıyor. Allah’ın izniyle kısa zamanda hayvan sayımı arttırıp bana bu imkanı verenlere mahcup olmadan, yapabildiğimin en iyisini yapmak dahada önemlisi kendime iyi bir gelecek hazırlamak hedefim olacak’’ diye konuştu. (YD - EFE)




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