Aslanapa’nın simgesi bakıma alındı

Ibrık’ın bakıma alınması vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, son dönemlerde kötü bir görünüme kavuştuğunu ve boyalarının döküldüğünü ifade ettiler.

Bakım çalışmaları yanı sıra etrafında bulunan alanda çim kesme ve peyzaj çalışmalarının yapıldığı ve bayramda ilçenin simgesi İbrik’in yeni yüzüne kavuşacağı bildirildi.

Bayram dolayısıyla Aslanapa’nın tüm sokaklarında temizlik çalışmalarının devam ettiği ve vatandaşların bayrama temiz ve daha güzel bir ortamda girmelerinin sağlanacağı açıklandı.(YD-EFE)