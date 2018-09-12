Aslanapa'nın simgesi ''Ibrık'' bakıma alındı

Aslanapa'nın simgesi İbrik'in bakım çalışmaları, belediye işçileri tarafından kış ayları başlamadan önce gerçekleştiriliyor.

Ibrık'ın bakıma alınması vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, son dönemlerde aşırı yağışlardan dolayı kötü bir görünüme kavuştuğunu ve boyalarının döküldüğünü ifade ettiler. Ibrık'ın bakım çalışmaları yanı sıra etrafında bulunan alanda çim kesme ve peyzaj çalışmalarıda yapılıyor. Ayrıca ilçede bulunan tüm çöp konteynerlerinin Kütahya Katı Atık Birliği 'KÜKAB' tarafından, haşerelere karşı ilaçlama yapıldığı bildirildi.(YD-EFE)