Aslanapaspor'da hedef şampiyonluk

amatör kümede şampiyon olan ve bu sezon 1.amatör kümede mücadele eden Aslanapaspor ilk hafta aldığı 4-3 lük Alayuntspor galibiyetinin ardından 2. hafta evinde Çağlayan Azotspor ile mücadele etti.

Kendi sahasında oynadığı maçı 2 - 0 kaybetmesine rağmen morelleri bozmayan Aslanapaspor'da hedef, bundan sonraki maçları kazanıp grubunu ilk 3 sırada bitirip, playoff maçlarında başarılı olup süper amatör kümeye çıkmak.

Aslanapaspor antrönörü Behçet Türkkan, yaptığı açıklamada, ''Geçen sezon şampiyon olan takımımızı hiç bozmadık. Üzerine kaliteli bir kaç transfer yaptık. Hedefimiz sezon sonunda ilk 3'e girip hedefimiz olan süper amatör lige playoff maçları sonucunda çıkmak.Bizlerden hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Asaf Akar'a ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu.