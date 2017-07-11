Aslanapa’ya Mobese sistemi kurulacak

Aslanapa güvenliği için, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında ortak yürütülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (KGYS ve PTS) projesi kapsamında Aslanapa İlçe merkezi ile ilçenin giriş çıkışı MOBESE kameraları ile kontrol edilecek. MOBESE sistemi kurma çalışmaları çerçevesinde Aslanapa Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yalnızsaray Mahallesi ve Pınarbaşı Mahallesinin 7 noktasına monte edilecek sabit ve hareketli kamera noktalarının tespitleri yapıldı. Ayrıca İlçenin Kütahya ve Altıntaş giriş ve çıkışlarına 2 adet Plaka Tanıma Sistemi (PTS) özelliği bulunan kamera takılacak. Kameralar Aslanapa İlçe Emniyet Amirliği’nden 24 saat takip edilecek.(YD-EFE)