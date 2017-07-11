Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 13:56

Aslanapa’ya Mobese sistemi kurulacak

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortam içinde yaşaması amacıyla MOBESE sistemi kurulacağı bildirildi.

Aslanapa’ya Mobese sistemi kurulacak

11 Temmuz 2017 13:56


Aslanapa güvenliği için, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında ortak yürütülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (KGYS ve PTS) projesi kapsamında Aslanapa İlçe merkezi ile ilçenin giriş çıkışı MOBESE kameraları ile kontrol edilecek. MOBESE sistemi kurma çalışmaları çerçevesinde Aslanapa Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yalnızsaray Mahallesi ve Pınarbaşı Mahallesinin 7 noktasına monte edilecek sabit ve hareketli kamera noktalarının tespitleri yapıldı. Ayrıca İlçenin Kütahya ve Altıntaş giriş ve çıkışlarına 2 adet Plaka Tanıma Sistemi (PTS) özelliği bulunan kamera takılacak. Kameralar Aslanapa İlçe Emniyet Amirliği’nden 24 saat takip edilecek.(YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:26
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!