Astsubay adayları yemin etti

dönem dış kaynak muvazzaf astsubay adayları için yemin töreni düzenlendi.

Törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, bazı daire müdürleri, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.

Ant içme töreni sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Yemin törenlerinin ecdattan kalan bir miras, vatan ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği çok özel anlar olduğunu belirten Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, “Ant içme törenleri milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatan ve cumhuriyet sevgisinin ilan edildiği, ülkemiz için canımızı seve seve vereceğimizin haykırıldığı, içimizdeki millet ve bayrak aşkının doruğa çıktığı çok özel anlardır. Bu önemli güne katılım sağlayan konuklarımıza teşekkür ediyorum. Biliyorum ki bugün burada hayatınızın en unutulmaz anlarından birini yaşıyorsunuz. Sizlere bu gururu yaşatan evlatlarınızla ne kadar övünseniz azdır” dedi.

Hava Eğitim Tugay Komutanlığı’nın kurulduğu günden bu yana ilk kez dış kaynak muvazzaf astsubay adaylarına eğitim verdiğini aktaran Bülent Tatkan, “Hava Er Eğitim ve Tugay komutanlığı kurulduğu günden bu yana ilk kez dış kaynaktan temin edilen astsubay adaylarının temel eğitimini icra etmiş ve onları şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olan Hava Kuvvetleri Komutanlığının saflarına ant içerek uğurlamanın haklı gururunu yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

Dış kaynak muvazzaf astsubay adaylarına da seslenen Tuğgeneral Tatkan, “5 haftalık temel eğitiminizi tamamlayarak Hava Teknik Okullar Komutanlığında ihtisas ve mesleki eğitiminize devam edeceksiniz. Eğitiminizin sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini özümsemiş, Atatürkçü düşünce sistemine sadık, mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış iyi bir havacı astsubay olarak mezun olacağınıza inancım tamdır. Sizlerle gurur duyuyorum” diye konuştu.

Tören, eğitimlerini tamamlayan 790 dış kaynak muvazzaf astsubay adayı Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etmesiyle birlikte sona erdi. (EFE)