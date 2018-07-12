Atakent’e Fitness Salonu

Törende konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, solunun Atakent 75. Yıl Mahallesi sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak evlatlarımızın ve yetişkinlerimizin spor salonlarımızdan faydalanabilmeleri noktasında elimizde bulunan tesisleri yeniliyor ve yeni salonlar inşa ederek yenilerini de ilave etmeye devam ediyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Kütahya Belediyesi Atakent Fitness Salonu ile Belediye bünyesindeki spor tesislerine bir yenisini daha eklemiş olduk.Boks, Halter, Jimnastik, sahalarımızın yanında TOKİ ve Bengisu Fitness salonuna ek olarak Atakent’te yeni bir fitness salonu açarak halkımıza spor yapma imkânı sunuyoruz. Hizmete sunduğumuz salonumuzda Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren, Jimnastik, Boks, Halter, Atletizm, Basketbol, Futbol, Bisiklet branşlarındaki lisanslı toplam 700’den fazla sporcumuzun yanı sıra salonumuzu halkımızın da kullanımına açıyoruz. Tecrübeli antrenörlerimiz ve spor aletlerimizle Atakent Spor Salonumuzun, üst katında 5 ile 10 yaşındaki kız çocuklarımıza ücretsiz jimnastik dersi, alt katında da fitness salonu olarak hizmet verilecektir. Ayrıca Kütahya Belediyesi olarak gençlerimize yönelik, 3 adet yüzme havuzu, 3 adet basketbol sahası ve 27 adet futbol sahası olmak üzere toplam 30 adet spor sahaları tamamlanmıştır. Belediye Yaz Spor Okulumuzun açılışını ise önümüzdeki hafta içerisinde, Kütahya ili genelinde Yaz Spor Okulları bünyesindeki tüm öğrencilerimize 5000’i aşkın forma, shirt ve çanta dağıtımlarını yapacağımız bir programla gerçekleştireceğiz. Kütahya Belediyesi olarak futbol yaz okulları bünyemizde 200’ü aşkın çocuğumuza eğitim verilmekte ve kayıtlarımız devam etmektedir. Hedefimiz gerek çocuklarımızın gerekse tüm vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri yeni spor alanları oluşturarak hemşehrilerimizi, çocuklarımız ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek. Tesislerimizin Kütahya’mız ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Saraçoğlu, açılış töreni sonrası salonda incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediyesi Atakent Fitness Salonunun açılış törenine; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Gölgeli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, 75. Yıl Mahalle Muhtarı Kemal Gügül, Kütahya Belediyesi birim müdürleri ve vatandaşları katıldı. (EFE)