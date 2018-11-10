Atatürk, ölümünün 80. yılında törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya Zafer Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler, saat 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulundu.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Atatürk'ün vefatının 80'inci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı ile yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıktığını, bağımsızlığını ilelebet yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Toraman, "10 Kasım'lar, sadece yas günü değil, Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte ilerlememizi hatırlatan günler olmalıdır. Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cennet vatanın ve cumhuriyetin ilelebet var olması için göstereceğimiz çaba, ona olan saygımızın en güzel ifadesi olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Atatürk'ü anma programı daha sonra Hazer Dinari Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki anma törenlerinde duygusal anlar yaşındı. (EFE)