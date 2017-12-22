Atık Su Arıtma Tesisi açılıyor

Başkan Saraçoğlu, Bayer’e yapım çalışmalarında sonuna gelinen Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili bilgiler sundu.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Saraçoğlu, "Atık Su Arıtma tesisimizin yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Artık tesisin işletmeye alınma süreci başlayacak. İnşallah Şehrimiz gelecek 50 yıl atık su arıtma sorunu yaşamayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanı İsmail Raci Bayer’le de, Atık Su Arıtma Tesisi’nin işletmeye alınma sürecini değerlendirdik.Tesis Kütahya’ya yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alıyor. Atık Su Arıtma Tesisi, Kütahya nüfusunun 2 katı atık suyunu arıtabilecek modern bir tesis olacak. Tesiste sadece arıtma değil, buradaki çamuru da kurutarak enerji üretimi de yapılacak" diye konuştu.

Kütahya Belediyesi vizyon projeleri arasında yer alan Atık Su Arıtma Tesisi maliyetinin, yüzde 85’i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve yüzde 9’unun da Kütahya Belediyesi kaynaklarından karşılandığı belirtildi. (EFE)