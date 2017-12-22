Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 14:28

Atık Su Arıtma Tesisi açılıyor

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanı İsmail Raci Bayer’i ziyaret etti.

Atık Su Arıtma Tesisi açılıyor

22 Aralık 2017 14:28


Başkan Saraçoğlu, Bayer’e yapım çalışmalarında sonuna gelinen Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili bilgiler sundu.


Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Saraçoğlu, "Atık Su Arıtma tesisimizin yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Artık tesisin işletmeye alınma süreci başlayacak. İnşallah Şehrimiz gelecek 50 yıl atık su arıtma sorunu yaşamayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanı İsmail Raci Bayer’le de, Atık Su Arıtma Tesisi’nin işletmeye alınma sürecini değerlendirdik.Tesis Kütahya’ya yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alıyor. Atık Su Arıtma Tesisi, Kütahya nüfusunun 2 katı atık suyunu arıtabilecek modern bir tesis olacak. Tesiste sadece arıtma değil, buradaki çamuru da kurutarak enerji üretimi de yapılacak" diye konuştu.


Kütahya Belediyesi vizyon projeleri arasında yer alan Atık Su Arıtma Tesisi maliyetinin, yüzde 85’i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve yüzde 9’unun da Kütahya Belediyesi kaynaklarından karşılandığı belirtildi. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
-1
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Pazartesi
    Sisli
    7°C
  • Salı
    Sisli
    7°C
  • Çarşamba
    Sisli
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç