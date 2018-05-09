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09 Mayıs 2018 12:11

Atık ürünler sanat eserine dönüştü

Kütahya’nın Domaniç Ortaokulu tarafından düzenlenen ‘Resim ve Sanat Sergisi’ açılışı yapıldı.

Atık ürünler sanat eserine dönüştü

09 Mayıs 2018 12:11


Serginin açılışını, Domaniç Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ve İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Şentürk tarafından gerçekleşti.


Sergide, 2017-2018 yılı Eğitim ve öğretim yılı boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan yaklaşık bine yakın eser sergilendi. Bir yıl boyunca her atığı bir sanat eserine dönüştüren öğrenciler, her atığın her parçanın bir atık ve çöp olmadığını belirttiler.


Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, “Okullar sadece bilgi öğreten yer değil, aynı zamanda kültürel, sportif, sanatsal ve davranış, yönünden öğrencilerin yetiştirilmesi kurumlardır. Bizde öğrencilerimizi her yönden yetiştirmeye gayret ediyoruz. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bu çalışmalar neticesinde sürmüş ve il ve ilçede büyük başarılara imza atmıştır. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Okul Müdürümüz Muzaffer Sonel Küçük, Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Özdem Yalçın Alp ve Teknoloji Tasarım Öğretmenimiz Gamze Kaymakçı ’ya da ayrıca teşekkür ederim” dedi.


Bu tür sergileri gezmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, yaptığı konuşmasında, “Öncelikle emeği geçen Öğretmenlerimizi tebrik ve takdir ediyorum. Bir yıl boyunca hazırlanan eserleri gerçekten ilgiyle izledik. Her yıl yapılan bu sergi farklı eserler ortaya konuluyor. Böyle yetenekli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz varken gururlanmamak elde değil” ifadelerini kullandı.


Sergiyi ziyaret eden ziyaretçiler, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. (TY-EFE)




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