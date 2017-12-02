Atıntaş’ta iş sağlığı güvenliği ve ilk yardım eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Altıntaş İlçesi esnafları işbirliği ile çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve ilk yardım eğitimi güvenliği alanında etkinliğinin arttırılması eğitimi düzenlendi.

Belediye Toplantı Salonu’nda verilen ve işyerinde verimli çalışmanın altın kurallarının anlatıldığı ve ilk yardım eğitiminin verildiği eğitime, Altıntaş’ta faaliyet yürüten firmaların çalışan temsilcileri katıldı.

2 gün boyunca eğitim veren İş Sağlığı Güvenliği ve İlk Yardım Eğitimcisi Elif Üçgül, ’’Verdiğimiz eğitimde, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, doğru davranış modellerinin kazanıldırılması, farkındalılığın artırılması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasını amaçlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinin toplumun her kesimini çok yakından ilgilendiriyor. İş güvenliğiyle ilgili çalışanların iyi eğitim alması gerekli. Bu sayede hem işçi kayıplarının önüne geçilir hem de işyeri güvenliği sağlanır. Bu açıdan çalışan temsilcilerine çok fazla iş düşüyor” diye konuştu.(YD-EFE)