Atletizmde Simavlı krosçuların başarısı

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Atletizmde başarı gösteren Simavlı krosçu öğrenciler ve antrenörleri ile gurur duyduklarını ifade etti. Sapmaz, “Kütahya’da yapılan okul sporları atletizm il birinciliğinde, Simav Osmanbey Ortaokulu yıldız kızlar kros takımı il birincisi, Esenevler İMKB Ortaokulu yıldız erkekler takımı il ikincisi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi genç erkekler B takımı il birincisi, A takımı il kincisi, İbni Sina M.T.A.L. genç kızlar B takımı il birincisi olmuştur. Ayrıca, Osmanbey Ortaokulu ferdi birincilik ve ikincilik, 4 Eylül Ortaokulu ferdi birincilik, Çitgöl Ortaokulu ferdi beşincilik madalyalarını aldı. Simavlı atletlerimiz toplamda, 3 adet il takım birinciliği kupası, 2 adet il takım ikinciliği kupası ve 38 madalya alarak, krosta büyük bir başarıya imza attılar” dedi. (MEİ-EFE)