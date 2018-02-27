Atlı Cirit Spor Kulübü, Belediye Başkanı Saraoğlu’ndan destek istedi

Ziyarette yaptığı konuşmada her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarına vurgu yapan Başkan Mehmed Ali Saraoğlu, “Atlı cirit sporu Anadolu’da asırlarca oynanmış olan yarışmalar arasında sportmenlik ve centilmenlik açısından en önde gelen spor dalıdır. Oyunlarımız ve ata sporlarımız, Türk kültüründeki spor dallarının yaşatılması ve sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Atalarımızın emanetine sahip çıkarak, ata sporlarımıza ve spor kulüplerimize her anlamda destek oluyoruz. Atlı cirit sporunu yaşatmak, bölgemizde tanıtmak adına desteklerimizle sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.

Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı İsmail Çetin, ata sporu atlı cirit sporunu yaşatmak için verdiği destekler nedeniyle Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’na teşekkür etti.(EFE)