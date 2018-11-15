İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Av bayileri denetlendi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, av bayilerini denetledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, av bayilerini denetledi.


Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 6136 ve 2521 sayılı kanunlar kapsamında ithali, üretimi, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan alet ve silahlarla ilgili 81 il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren av bayileri denetlendi.


Gerçekleştirilen eşzamanlı denetlemelerde ayrıca, bayilerin alım ve satım kayıtlarının yer aldığı defterler kontrol edilip, mevcut durumdaki satışa hazır ürünlerle karşılaştırıldı. (RB-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.