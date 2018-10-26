Avcı Eğitim Kursu

17 kursiyerin eğitim aldığı kursun İlçe merkezinde ikamet edenler için açıldığını belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ''Bilinçsiz ve kural tanımadan yapılan avcılık, orman varlığının bugünü ve geleceği için son derece zararlıdır. Kurumsal amacımız av sporunun bilinçli vatandaşlarımız tarafından iyi bir eğitimle yapılmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Kursta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Enar Konuralp eğitimci olarak yer alıyor. Şaphane Avcılık Atıcılık ve Ihtisas Kulübü isbirliği ile açılan kurs sonunda, kursiyerler yapılan sınavda başarılı olmak koşuluyla, avcı eğitimi sertifikası sahibi olacaklar.(YD-EFE)