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Aynur Kinkav'ın eserine ödül

Ressam Aynur Kinkav’ın eseri, Anadolu Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen resim yarışmasında ödüle layık görüldü.

Ressam Aynur Kinkav'ın eseri, Anadolu Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen resim yarışmasında ödüle layık görüldü.


Kütahya'nın tarihi bir çeşmesinin yer aldığı eseri ile yarışmaya katılan Kinkav, organizasyona Türkiye genelinden çok sayıda sanatçının katıldığını ifade etti.


Kütahya Kültür ve Sanat Merkezi sanatçısı olan ressam Kinkav, Ahmet Yakupoğlu ve Sebahat Sarıoğlu'nun öğrencisi olduğunu dile getirerek, "Merkezi Ankara'da bulunun Anadolu Kültür Sanat Derneği'nin düzenlemiş olduğu 'sanat köprüsü' isimli yarışmada eserim ödüle layık görüldü. Bir birinden değerli ressamların arasından benim eserimin de derece alması mutluluk verici. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. (EFE)

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