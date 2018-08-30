Bagatur sporcuları gelişim seminerinde buluştu

Bagatur Dünya Federasyonu Başkanı Kağan Hüseyin Yabir ile İstanbul, İzmir, Aydın, Hatay ve Gaziantep il temsilcisi Atabaylar, 80 sporcu ile birlikte, Simav’da 5 gün kamp yapacaklar.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Süleyman Özkan tarafından karşılanan Bagaturcu sporcular, Eynal Kaplıcaları kahvaltı salonundaki toplantıdan sonra ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler.

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Bagatur sporunun yaygınlaşması adına gerçekleştirilen etkinliklerin spor turizmini geliştirdiğini belirtti. (MEİ-EFE)