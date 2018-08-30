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30 Ağustos 2018 12:09

Bagatur sporcuları gelişim seminerinde buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesine gelen 80 kişilik Bagatur sporcu grubunun, Eynal Kaplıcaları’nda 5 günlük seminerine katılacağı bildirildi.

Bagatur sporcuları gelişim seminerinde buluştu

30 Ağustos 2018 12:09


Bagatur Dünya Federasyonu Başkanı Kağan Hüseyin Yabir ile İstanbul, İzmir, Aydın, Hatay ve Gaziantep il temsilcisi Atabaylar, 80 sporcu ile birlikte, Simav’da 5 gün kamp yapacaklar.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Süleyman Özkan tarafından karşılanan Bagaturcu sporcular, Eynal Kaplıcaları kahvaltı salonundaki toplantıdan sonra ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler.


Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Bagatur sporunun yaygınlaşması adına gerçekleştirilen etkinliklerin spor turizmini geliştirdiğini belirtti. (MEİ-EFE)




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