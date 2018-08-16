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16 Ağustos 2018 11:42

"Bağımsız denetim işletmeler için yararlı sistem"

Dumlupınar Bağımsız Denetim A.


16 Ağustos 2018 11:42

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Polat ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Orhan Cengiz, yönetim kurulu üyeleri Nurettin Öden ve Fethan Sevören, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.


Kısa bir süre önce faaliyete başlayan Dumlupınar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Polat, bağımsız denetimin yasal boyutları hakkında Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na bilgiler verdi.


Ayrıca bağımsız denetimin şirketin finansal yapısına, finans kuruluşları açısından okunabilir finansal tabloların ortaya çıkmasına, kredi olanaklarının artacağına, yatırımcıların kararlarında etkili olacağına, işletmenin sürekliliğine ve işletmede görülmeyen kayıplara ne derece katkı sağladığına ilişkin bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Polat,


bağımsız denetimin, tüm yönleriyle işletmelere mutlak pozitif değer katacağını vurguladı.


Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Polat ve beraberinde gelen heyete teşekkür eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, bağımsız denetimin bu pozitif boyutlarının işletme körlüğünü ortadan kaldıracağına, özellikle yöneticilerin daha sağlıklı bilgi alabilmesi açısından çok yararlı bir sistem olacağına inandığını söyledi.


Başkan Saraçoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ş. heyetine çalışmalarında başarılar diledi.(EFE)




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