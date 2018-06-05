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05 Haziran 2018 12:50

Bahçelievler, Evliya Çelebi ve Mehmet Akif Ersoy’da iftar coşkusu

Kütahya Belediyesi’nin geleneksel mahalle iftarları Bahçelievler, Evliya Çelebi ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri ile devam etti.

Bahçelievler, Evliya Çelebi ve Mehmet Akif Ersoy’da iftar coşkusu

05 Haziran 2018 12:50


Vatandaşlar yemeklerini Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş’ın elinden aldı.


İftar yemeğine katılan ve vatandaşlara da yemek servisinde bulunan Başkan Saraçoğlu, "Bugün evinize gitmeyip bizimle aynı iftar sofrasına oturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün siz bizimle, komşularınızla birlikte olmayı seçtiniz. Allah bu kardeşlik, birlik ortamını ülkemizde daim kılsın. Huzurumuzu kaçırmak isteyenlere fırsat vermesin. Mahalle iftarları hiçbir ayrım yapılmadan tüm hemşehrilerimizin bütünleşmesinin sembolüdür. Bu vesile ile kardeşliğimizi ve hoşgörümüzü arttırmamıza vesile olması temennilerimle tüm hemşehrilerimin Mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.


İftar yemeğine, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Ramazan Çatladan, Evliya Çelebi Mahalle Muhtarı Halil Turan, Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Ömer Sarıçam, Bahçelievler, Evliya Çelebi ve Mehmet Akif Ersoy mahalle sakinleri katıldı. (EFE)




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