Bakan Eroğlu: “Erbakan bunların hepsini tokatlardı"

Mesela Saadet Partisi, rahmetli Necmettin Erbakan çıksa, bunların hepsini tokatlardı. Tabanın sesi değil bunlar. Saadet Partisindeki birkaç kişinin aldığı karar doğru bir karar değil. CHP’nin havası başka, iyi diyemeyeceğim partinin başka. Demokrat Parti de zaten esamesi okunmayan bir partiydi. Biz bunları önemsemiyoruz." dedi.

Eroğlu, Kütahya’da DSİ tarafından 161 milyon liraya inşa edilecek 8 tesisin toplu temel atma törenine katıldı, orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’i ziyaret eden Eroğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu, diğerlerinin ne yaptıklarının kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye için hayal edilemeyecek büyük işler yaptığını belirten Eroğlu, "Biz milletimize güveniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için çok büyük işler yaptı. Hayal edilmeyecek işler başardı. Önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde ilk turda cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rahmetli Necmettin Erbakan çıksa, bunların hepsini tokatlardı"

Muhalefet partilerinin kurduğu ittifakı değerlendiren Eroğlu, "Bunlar birbirleriyle imtizaç etmeyen partiler. Mesela Saadet Partisi, rahmetli Necmettin Erbakan çıksa, bunların hepsini tokatlardı. Tabanın sesi değil bunlar. Saadet Partisindeki birkaç kişinin aldığı karar doğru bir karar değil. CHP’nin havası başka, iyi diyemeyeceğim partinin başka. Demokrat Parti de zaten esamesi okunmayan bir partiydi. Biz bunları önemsemiyoruz. Biz yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz ama çok çalışmamız gerekir" şeklinde konuştu.

Barajlardaki doluluk oranı

Geçen sene son 45 yılın en kurak döneminin yaşandığını hatırlatan Eroğlu, yağışlarda bir miktar azalma olduğunu ancak buna rağmen içme suyu maksatlı barajların yüzde 44’ünün, sulama maksatlı barajların yüzde 50’sinin, enerji maksatlı barajların ise yüzde 49’unun dolu olduğunu bildirdi.

Yarından itibaren yağışların geldiğini, çarşamba gününe kadar bunun bölge bölge devam edeceğini dile getiren Eroğlu, içme suyu konusunda Türkiye genelinde sıkıntı olmadığını söyledi.

Gaziantep ve Kilis’te Suriyeli sığınmacılar nedeniyle yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için çalışmalar yapıldığını aktaran Eroğlu, "İstanbul’da barajlar yüzde 88 dolu. Güneydoğu’da eksikliğimiz var. İzmir’de geçen sene barajlarda doluluk oranı yüzde 64’tü, bu yıl yüzde 48. Bursa’da geçen yıl yüzde 58’di ama bu yıl doluluk oranı yüzde 98’e yükseldi. Nitekim Kilis’te su sıkıntısı vardı. Onun da sebebi Kilis’in 65 bin nüfusu vardı, 130 bin Suriyeli kardeşimiz Kilis’e geldi. Bu nedenle hesaplarımız birden bire altüst oldu. DSİ Kilis’e yeni baraj yapıyor. O bitinceye kadar şu anda içme suyu sıkıntısını aşmaya çalışıyoruz. Gaziantep’e ilave 500 bin Suriyeli geldi. Şanlıurfa’ya ilave arıtma tesisi yaptık ve orayı kurtardık. Gaziantep’e ilave 500 bin nüfus için içme suyu hattını hızla döşüyoruz. Bu bölgede 1,5 milyar liralık projeyi hayata geçireceğiz. Tasarrufu elden bırakmamamız lazım. Türkiye su zengini ülke değil, su fakiri bir ülke de değil. Suyu akıllıca kullanıyoruz. Şunu gururla ifade edeyim, biz suyu dünyada en iyi yöneten ülkeyiz. Baraj inşaatlarında dünyada ilk 3’e giriyoruz. Gölet inşaatlarında ise birinciyiz. Şu anda dünyada en çok suyla ilgili tesis yapan bakan benim. Türkiye’de 7 bin 500 tesis yaptım. Ne kadar şükretsem az" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, partililere seslendi.