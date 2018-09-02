Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaretinde, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Halil Başer, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Cetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elif Özer tarafından Bakan Ersoy’a Aizonai Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmaları ve bölgenin tarihi hakkında bilgiler verildi. Dünyanın İlk Borsası, Zeus Tapınağı ve Antik Tiyatro’yu ziyaret edip incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, bölgeye turizm için gerekli desteğin verileceğini açıkladı.

Ersoy basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ’’Bakanlık tarafından Pamukkale Üniversitesinin yüzde 100 yerli olarak yürüttüğü ve devam eden bir çalışma. Daha önce yabancıların yaptığı, şimdi Türk arkeologlar ve Türk akademisyenler tarafından devam ettirilen bir çalışma. Bu açıdan bizim için çok önemli. Biz mümkünse Türkiye genelindeki tüm kazıları yerli arkeologlar ve akademisyenler tarafından yapılmasını istiyoruz. Bu projeye olan desteğimizi arttırmak istiyoruz. Arttırmak için de önceden bir gelip görmek istedim bana iletilenleri. Kazı hocamız konuya çok hakim. Öğrenci arkadaşlar da çok gönüllü ve istekliler. Bu atmosferde bir ortam kurulursa, burada çok daha hızlı gelişmeler olur. Yüzde yüz yerli çalıştıkları için maliyetleri daha düşük yapıyorlar. İyi bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu bölgeye olan desteği devam ettireceğiz. Belli bir aşamada tanıtım desteği de vereceğiz. En azından belli guruplar için destinasyon olmasını istiyoruz. Çünkü bu tarz kazılarla turizm tabana yayıldığı zaman, yöre halkı da para kazandığı zaman sürdürülebilir oluyor. O açıdan belli bir süreden sonra tanıtıma ağırlık vereceğiz bu bölgede. Kazan kazan şeklinde bölge insanı kazanacak. Burada en çok kazı sırasında zahmeti bölge insanı çekiyor. Sonuçta kazanan onlar olacak. Hepsinin sonunda da Türkiye kazanacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elif Özer ise, "Sayın bakanıma geldiği için teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın göreve geldiğinden bu tarafa ilk ziyareti Aizonai oldu. Bu bizim için bir ayrıcalıktır. Bakanlığımızın desteği zaten devam ediyor. Sayın valimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer tarafından ilçeyi simgeleyen Zeus Tapınağı’nın olduğu çini işlemeli tabak hediye edildi. Daha sonra Çavdarhisar kazı evinde Çavdarhisar Belediyesi tarafından yapılan ikramın ardından ziyaret sona erdi.