Daha temiz bir Kütahya için Kütahya Belediyesi temizlik ekipleri mahalle, cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışmalarına hızla devam ediyor.

Termal zenginlikleri ile dikkat çeken Yoncalı mahallesindeki temizlik çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Termal kaynaklar açısından zengin olan Yoncalı Mahallemiz Kütahya için çok önemli. Şehir dışından gelen birçok misafirimizi ağırladığımız Yoncalı mahallemizde Kütahya Belediyesi temizlik ekipleri tarafından diğer mahallelerimizde olduğu gibi burada da temizlik çalışmalarına hassasiyetle devam ediyor. Tabi Belediye olarak her yere her şekilde ulaşmaya çalışsak da bunun mümkün olmadığı zamanlar da oluyor. Özellikle Yoncalı Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımız ve piknik için Yoncalı mesire alanını tercih eden vatandaşlarımıza burada çok iş düşüyor. Biz diyoruz ki kirletilmeyen her şey temiz kalır. Bu düşünce ile hareket edersek, temizlik konusunda gerekli hassasiyeti gösterirsek, Kütahya’mızı temiz tutmuş ve çevre kirliliğini de önlemiş oluruz. Ben hemşehrilerimin bu konuda hassasiyet göstereceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu. (EFE)