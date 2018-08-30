Bakan Kasapoğlu, Kütahya’da Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı

yıldönümü Başkomutanlık Meydan Muhaberesi’nin yapıldığı yer olan Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy’de yapıldı.

Törenlere Gençlik ve Spor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Afyonkahahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kütahya Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Necati Gündüz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Cetinbaş, Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenlerde Zafertepe Abidesi’ne çelenk konulup saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Askeri personel tarafından harita ve arazi üzerinden 30 Ağustos 1922’deki Başkomutanlık Meydan Muhaberesi anlatıldı. Törene katılanlar daha sonra Zafertepe Abidesi’nden ’Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya’ konulu fotoğraf sergisinin bulunduğu yeri ziyaret etti. Protokol üyelerinin Zafer abidesinden tören alanına geçisi sırasında, öğrenciler tarafından Kurtuluş savaşını anlatan çeşitli tiyatro oyunları sergilendi. Ardından Bakan Kasapoğlu, Kütahya Valisi Nayir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gündüz ve Belediye Başkanı Saraçoğlu askeri araca binerek halkın bayramını kutladı.

Gençlik ve Spor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Ahlat’tan Söğüt’e, Söğüt’ten Dumlupınar’a uzanan bu kutlu yol boyunca değişmeyen tek şey, milletimizin azmi, cesareti ve iman gücüdür. Bu irade, istiklâl şairimizin “Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz” diyerek altını çizdiği satırda gizlidir. 30 Ağustos, dünden bugüne uzanan ve bugünden de ebediyete ulaşacak olan kopmaz bir zincirin altın halkasıdır. 1071 Malazgirt ruhunu en son 15 Temmuz’da,Türkiye’nin bütün meydanlarında gördük. O ruhu hürmetle selamlıyoruz. 30 Ağustos’tan bize yalnızca bir zafer değil, ibret ve ilham alınması gereken dersler de miras kalmıştır. Bu mirasa sahip çıkmak siz sevgili gençlerimizin en önemli vazifesidir. Bugün ülkemize ve milletimize kasteden her türlü düşmanlığa karşı İstiklal davamız aynı kararlılıkla sürüyor. Bu mücadeleyi de Allahın izniyle kazanacağız’ dedi.

Törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.