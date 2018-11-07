Bakan Varank'a OSB'lerin ihtiyaçlarını ilettiler

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan ve İshak Gazel ile birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek Kütahya ve Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile alakalı istişarelerde bulundular.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Çetinbaş, “Milletvekillerimizle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ederek Kütahya Organize Sanayi Bölgelerinin, ilçelerimizle beraber tamamının ihtiyaçlarını, özellikle Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgemizin alt yapısıyla alakalı taleplerimizi iletip, bakanımızı şehrimize davet ettik” dedi.

Çetinbaş, ayrıca konuyla alakalı iş adamlarıyla ve bu işin ortağı bürokratlarla birlikte çalışma toplantısı düzenleyeceklerini ifade etti.(EFE)