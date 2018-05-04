Bakan Veysel Eroğlu: Kütahya’nın yeri ayrı

Kütahya gerçekten muhteşem bir yer. Kütahya hükümetimize en büyük desteği verdi. Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinde yüzde 70’le birinci. Marifet iltifata tabidir. Dolayısıyla biz de Kütahyamızı bu konuda en çok hizmet edilmesi gereken bir vilayet olarak tanımlıyoruz” dedi.

8 tesisten 7’sinin temelini attıklarını, 1 tesisin de açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Eroğlu, “Özellikle Gediz Gürkuyu Üzümlü Barajı önemli bir barajdı. Bugün bu barajımızın açılışını yaptık. Burada en önemli temel Felent Çayı. Bu kangren olmuş, çözülemeyen bir meseleydi. İnşallah hem Kütahyamızı taşkınlardan koruyacak hem de Kütahya için bir gerdanlık olacak. 50 Milyon TL’lik büyük bir proje ama bunu yapacağız” diye konuştu.

Destekler hakkında da bilgiler veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Ormanla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Orman varlığı açısından en zengin illerimizden biri olan Kütahya’nın yüzde 56’sı orman. Orman köylülerine her türlü desteği veriyoruz. Hibe, kredi, gelir getirici türlerin ekilmesi, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, güneş enerjili sistemler, bal ormanları kurulması gibi alanlarda destek veriyoruz. 123 köyü geçen sene tamamladık, bu sene de 9 köyde çam fıstığı, zerdali, kuşburnu, alıç, dut, ceviz, badem gibi dikimler yapılacak” dedi.

Milli parklar ile tabiat parkları hakkında da konuşan Bakan Eroğlu, “Kütahya’yı tabiat turizmi cenneti haline getirmek istiyoruz. Master Planı ve Eylem Planı çıktı. Başkomutan Tarihi Milli Parkı ile ilgili çalışmaları tamamladık. Çamlıca Tabiat Parkı, Enne Barajı Tabiat Parkı güzel oldu. Topuk Yaylası Tabiat Parkıyla ilgili saha çalışmaları yapıldı, 779 dekarlık alan 21 Mart 2017 tarihinde milli park ilan edildi, gelişme planı çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Projesi kapsamında geçici Hayvan Bakım Evi yapımı maksadıyla Kütahya Belediyesine 1 milyon 362 bin 300 TL, Tavşanlı Belediyesine 280 bin 572 TL, Simav Belediyesine 159 bin 153 TL ödenek aktarıldığını söyledi.

Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerine hizmet veren Türkiye’nin 4. büyük ve Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanının daha etkin kullanılması için gerekli görüşmeleri yapacağını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk etapta Gaziantep’e sefer düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. (EFE)