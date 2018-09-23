Bakan Yardımcısı Eldemir, Kütahya Belediyesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kütahya Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Kütahya'ya gelen Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Saraçoğlu, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'e Kütahya Belediyesi'nin il genelinde gerçekleştirdiği projeleri anlatarak bilgiler verdi.

Kütahya Belediyesi'nin bakanlık yatırımlarına verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Bakan Yardımcısı Eldemir, "Bakanlığımıza ait şehir hastanesi inşaatı ve diğer sağlık yatırımlarımızda ki belediye işlem sürecinde ve mahallelere yaptığınız sağlık ocağı çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepimizin maksadı milletimiz daha rahat etsin. Kütahyalı hemşehrilerimiz daha güzel hizmet alsın. Bundan sonrada işbirliği içinde bu hizmetleri birlikte yürüteceğiz. Sağlık Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yerel yönetimlerimiz ile ortak bir proje yürütüyorlar. Bu proje kapsamında yerel yönetimlerimiz yaya yolları, bisiklet yolları yaptığında Sağlık Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hibe destekler veriyorlar. Kütahya Belediyesi'nin de bu tarz projelerine desteklerimiz devam edecektir. Kütahya'ya bugün sağlık alanındaki yatırımlarımızı incelemeye geldik. Bunun yanında da paydaşlarımızı ve beraber işbirliği yaptığımız kurumlarımızı da ziyaret ediyoruz. Bu vesile ile Kütahya Belediyesine geldik. Kütahya Belediyesi ve Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu'na bakanlık yatırımlarımıza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette Kütahya Belediyesi Şeref defterini imzalayan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'e Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, günün anısına hediye taktim etti. (EFE)