Bakan Ziya Selçuk Kütahya'ya geliyor

Dr. Ziya Selçuk'un Şubat ayın Kütahya'ya geleceği bildirildi.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, DPÜ İslami Bilimsel Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir ve AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundular.

Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'u ziyaret ederek, ilahiyat programları için; bilgilendirme, dış değerlendirme ve akreditasyon sağlayarak eğitim, araştırma ve din hizmeti kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunması amacı ile, Türkiye'de ilki Kütahyamızda kurulan İlahiyat Akreditasyon Ajansı'nın 15-16 Şubat tarihinde düzenleyeceği 'İAA Akreditasyon Ölçütleri Belirleme Çalıştayı'na bakanımızı davet ettik ve Kütahyamızla ilgili istişarelerde bulunduk" denildi. (EFE)