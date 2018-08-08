Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kütahya’da

Vali Nayir’in makamında gerçekleşen ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan da hazır bulundu.

Koruma ve bakım altında olan, koruyucu aile yanına verilen, sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan, bakım sonrası rehberlik korunma ihtiyacı olan çocuklar kapsamında Kütahya’da aile ve kuruluş ziyaretleri gerçekleştireceğini belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, Kütahya’da 4 aile ve 4 çocuk evi ziyareti gerçekleştireceğini kaydetti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç’e çalışmalarında başarılar diledi.