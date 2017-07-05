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05 Temmuz 2017 10:51

Bakanlık Restorasyon Daire Başkanı Emel Ateş Çavdarhisar’da

Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon Daire Başkanı Bahadır Sabah ve Kurullar Daire Başkanı Emel Ateş, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, dünyanın en önemli tarihi mekanlarından olan Aizanoi Antik Kentini ziyaret etti.

Bakanlık Restorasyon Daire Başkanı Emel Ateş Çavdarhisar’da

05 Temmuz 2017 10:51


Dünyanın en eski medeniyetlerinin kalıntılarını barındıran Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’nin saklı kalmış tüm güzelliklerini ortaya çıkarmak için kazı çalışmaları yapılması ve bölge turizmine büyük katkı sağlaması için çalışmaların Belediye Başkanı Halil Başer’in girişimleriyle hızlandırıldığı bildirildi.


Pamukkale Üniversitesine bağlı 30 kişilik ekibin kazı çalışmalarına başlamasıyla bölge halkında heyacan yaratan süreç Kültür Bakanlığı yetkililerinin ziyaretleriyle devam ediyor.


Belediye Başkanı Halil Başer, ’’Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon Daire Başkanı Bahadır Sabah ve Kurullar Daire Başkanı Emel Ateş’i Aizanoi Antik Kentimizde ağırladık. Daire başkanlarımız, kaymakamımız, kazı başkanımız, müze müdürümüz, Röleve müdürümüz ve bakanlık personeliyle birlikte Aizanoi Antik Kentinin turizme kazandırılması için yol haritası çalışması yaptık. Güzel şeyler olacak inşallah’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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