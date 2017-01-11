Kütahya’da, karayolları ve köy yolları üzerinde bulunan bakımsız çeşmeler, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından onarılıyor.

Kütahya’nın kültüründe ve tarihinde önemli bir yere sahip olan çeşmeler; Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından onarılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Domaniç, Emet ve Simav’daki üç çeşmenin ardından; Emet ve Kütahya’da 3’er; Gediz, Simav ve Tavşanlı’da 2’şer olmak üzere toplam 12 çeşmenin daha onarımı tamamlanarak toplam 15 adet çeşme vatandaşların su ihtiyacını karşılamak üzere hizmete sunuldu.

Modernize edilerek vatandaşın hizmetine sunulmak üzere bakım ve onarım çalışmaları yapılan çeşmelerin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, “Ormanlarımızda onarımı yapılan çeşmeler tertemiz ve yenilenmiş halleri ile vatandaşlarımız tarafından da memnuniyetle karşılandı. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum, Vatandaşlarımıza hayırlı olsun, çeşmelerimiz yıllara meydan okusun” dedi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce yenileme çalışmaları tamamlanan çeşmeler; daha güzel ve dikkat çekici halleri ile hizmet veriyor.(EFE)