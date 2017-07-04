Balıköy 13. Maden ve Kültür Festivali başladı

Balıköy Beldesi Panayır alanında oluşturulan Balıköy festivalinin ilk gününde konuk sanatçı Oğuz Yılmaz sahne aldı.

Balıköy Belediye başkanı Ahmet Artun bu yıl geniş kapsamlı bir programla düzenledikleri etkinliklere oldukça yoğun katılım ile başladıklarını ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından açılış konuşması yapan Başkan Ahmet Artun, “Çevre il ve ilçelerden festivale gelen başta Harmancık Belediye Başkanımız Mustafa Çetinkaya’ya, Domaniç Belediye Başkanımız Saffet Ertürk’e ve festivale katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek festivalin 8 gün boyunca devam edeceğini belirtti.

Başkan Artun, ayrıca belde olarak yapılan çalışmaları açılış konuşmasında aktardı.

Gecede Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk oyunları ekibinin gösterileri sonrası ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.

8 gün boyunca festival kapsamında Lunapark oyun alanının da yer alacağı öğrenildi. (Tİ - EFE)