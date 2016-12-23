Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesinde girişimcilik kursu verildi.

İşkur, Kosgeb ve Tavşanlı Madeni Eşya Sanatkarlar Odası tarafından Balıköy’de girişimcilik kursu düzenlendi.

Balıköy Beldesinde İŞ-KUR İl Müdürlüğü, KOSGEB ve Tavşanlı Madeni Eşya Sanatkarlar Odası işbirliğiyle girişimcilik kursu gerçekleştirildi.

Balıköy Lisesinde konferans salonunda Cenap Fillikçioğlu tarafından verilen 4 günlük, 32 saatlik kurs sona erdi.

Katılımcılar alacakları sertifikaları sayesinde kendi işlerini kurdukları takdirde 50 bin TL hibe, 100 bin TL de 0 faizli Sabit Yatırım Desteği alabileceği ifade edildi.

Kursiyerler, İŞ-KUR’a, KOSGEB’e ve Tavşanlı Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odasına düzenledikleri kurstan dolayı teşekkür etti. (Tİ - EFE)