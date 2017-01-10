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10 Ocak 2017 12:54

Baro Başkanı Ahmet Atam: Basın, halkın haber alma ve ifade özgürlüğünün teminatıdır

Baro Başkanı Ahmet Atam: Basın, halkın haber alma ve ifade özgürlüğünün teminatıdır

10 Ocak 2017 12:54

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, basın mensuplarının ’Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Atam, yaptığı açıklamada, basının, halkın haber alma ve ifade özgürlüğünün teminatı olduğunu dile getirdi.
Atam, "Günümüzün en zor mesleklerinden biridir gazetecilik. Bazen canı pahasına yapılan bir meslektir. O nedenle sadece ekmek parası için yapılacak bir iş değildir. Görevini tam anlamıyla yapabilmesi için korkusuz ve özgür olması gerekir gazetecinin. Tabir yerinde ise etliye de sütlüye de bir bakıma karışması gerekir. Demokratik Hukuk Devletinin en önemli öğelerinden olan, hak ve özgürlüklerin gelişip yayılması, halkın bilinçlenmesine olan katkıları nedeniyle önemli bir güç olan basının yeterince özgür olması, halkın yaşananlardan zamanında ve doğru biçimde haber almasını sağlaması, böylelikle halkın idare edenler, ekonomiy, sosyal yaşam ve dünya hakkında bilgi sahibi olabilmesi, kurum ve kuruluşları denetleyebilmesi, basının yeterince özgür olup olmamasına bağlıdır. Bu özgürlük basının olmazsa olmazıdır.
Sansürsüz, örgütlenebilen, çalışanlarının hak ettiği ücreti yeterince alabildiği, sendikalı çalışan sayısının çoğaldığı, bağımsız, korkusuz kalemlerin söz sahibi olduğu, kimsenin müdahalesine müsaade etmeyen, belirli bir menfaat grubunun silahşörü olmayan bir basın, ancak görevini istenen şekilde yapabilir. Aksi durumda demokrasiden, özgürlüklerden ve dolayısıyla özgür bir halktan da söz edilemez. Basın halkın haber alma ve ifade özgürlüğünün teminatıdır. Demokrasinin her türlü vesayetten arınmasında etkili söz sahibidir. Modern bir devlet yapılanmasının tesisi ve temini konusunda son derece önemli sorumluluklarının yanında, toplumsal sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak, demokrasinin güçlenmesi ve gelişmesine katkı sağlamak gibi görevleri de üzerinde taşıyan basın, bu nedenle halkın da sesi, gözü ve kulağıdır ve öyle de olmalıdır.
Tüm basın çalışanlarının bu anlamlı günlerini candan kutluyor, başarılar diliyorum" diye konuştu. (EFE)



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