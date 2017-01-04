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04 Ocak 2017 16:34

Baro şikayetçi oldu

Baro şikayetçi oldu

04 Ocak 2017 16:34

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki olayla ilgili şikayette bulunduklarını dile getirdi.
Atam, yaptığı açıklamada, ’Sosyal Baroculuk’ anlayışıyla konunun takipçisi olduklarını, ihmali olanlar varsa iddiaların araştırılıp kamu davası açılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçi sunduklarını ifade etti.
Atam, "Kısa bir süre önce Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma ve bakım altındaki sokak hayvanlarının uygunsuz koşullarda yaşadığı ve kötü muamele gördüğü, hatta bir hayvanın diğerlerince parçalandığı görüntü ve haberleri sosyal medyada yayınlanmış idi. Olayın hemen akabinde, baromuzun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada hiçbir kurum ve kuruluşu, kişiyi zan altında bırakmama düşüncesi ile olaya temkinli yaklaştığımızı, görüntülerin doğruluğu ve güvenilirliği neticesinde ortaya çıkacak duruma göre, Baro Başkanlığımızın ’Sosyal Baroculuk’ anlayışıyla işin takipçisi olacağını bildirmiş, barınağın fiziki koşullarını yerinde tespit etmek amacıyla Yönetim Kurulundan arkadaşlarımız hiç vakit kaybetmeden barınağa gitmiş ve bulabildikleri görevlilerle görüşmüşlerdi. Arkadaşlarımızın gittiği gün her şey normal görünüyordu fakat, hayvanların yayınlanan görüntüleri ise, insanın hafızasından çıkmayacak, iç kanatan durumda idi. Bizlere bir bakıma birer emanet olan bu canlıların bakımı için Kütahya Belediyesinin hassasiyeti ve imkanlarıyla iyi veya kötü, yeterli veya yetersiz de olsa hayata geçirilip kazandırılan bu barınakta çalışanların eğer bir ihmali, işi savsaklaması gibi bir durum var ise, bununda araştırılıp bir sonuca ulaştırılması gerekmektedir. Kütahya Baro Başkanlığı olarak kendimizi de bu konuda sorumlu ve görevli hissediyoruz. Bizlere birer emanet olarak gördüğümüz, bakım ve korunmasından mesul olduğumuz bu hayvanların çığlıklarına kulaklarımızı kapatamayız. Maruz kaldıkları muameleyi de kabul edemeyiz. Verdiğimiz söz ve üzerimize düşen vazife gereği yaşanan bu olayda ihmali olanlar var ise, bu iddiaların doğruluğunun araştırılarak sorumlu veya sorumlular hakkında kamu davası açılması için bu gün Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçemizi verdik" ifadelerini kullandı. (EFE)



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