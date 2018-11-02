"Barolar, adalet hizmetlerinin vazgeçilmezi"

Hamdi Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Nayir'in makamında gerçekleşen ziyarette Baro Başkanı Ahmet Atam, Başkan Yardımcısı Ali Sevören, Genel Sekreter Aytek Canbek, Sayman Edip İlkay Sunay, Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Güngör ve Eda Eğmir Yüceer yer aldı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali A.Hamdi Nayir, Kütahya Barosu yeni yönetiminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.

Adalet hizmetlerinin vazgeçilmez üç ayağından birinin barolar olduğunu ifade eden Vali A.Hamdi Nayir, “Belki vatandaş nezdinde de onları savunan ve yanında yer alan kişiler olarak en kıymetli olansınız. Meslek etiğinin oluşması, korunması için barolar önemli görevler ifa ediyorlar. Dolayısıyla yeni yetişen arkadaşlarımız sizlerin eğitiminden geçerek her açıdan adaletin gerçekleşmesini sağlamak için en iyisini yapmaya çalışacaklardır diye inanıyoruz. Gönüllü görev alıyorsunuz. Mutlaka sizlerin de bir misyonu var, onu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu hizmetlerin daha iyi olması ve daha güzelini gerçekleştirmek için bir gayret içerisindesiniz” konuştu. (EFE)