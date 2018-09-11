Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, liselere giriş sınavında başarılı olan öğrenciler, Belediye Başkanı Halil Başer tarafından ödüllendirildi.

Eğitimde başarılı olan öğrencileri her zaman destekleyeceklerini belirten Başkan Halil Başer, ''Liselere giriş sınavında başarılı olan Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi misafir ettik. Sınavda başarılı olan, fen liselerini kazanan 5 öğrencimize ve proje okullarını kazanan 3 öğrencimize hediyelerini verdik. Belediye olarak ilçemizin okullarına,eğitimine olan desteğimizi artırarak devam ettireceğimizi vurguladık. Bu başarıda büyük emeği olan öğretmenlerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum'' diye konuştu. (YD-EFE)