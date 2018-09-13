Başarılı öğrencilere bilgisayar ve telefon hediye edildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde liselere giriş sınavında başarılı olan ilk 10 öğrenciye bilgisayar ve telefon hediye edildi.

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik makamında kabul ettiği öğrencileri tek tek tebrik etti. Geleceğin teminatı olan gençlerimizin bu başarılarını ödüllendirmek istediklerini belirten Kaymakam Çelik, '' Altıntaş Kaymakamlığımızca liselere giriş sınavında ilçemizde ilk 3'e giren öğrencilerimize dizüstü bilgisayar, ilk 10'a giren diğer 7 öğrencimizi de akıllı telefonla ödüllendirdik. Başta öğrencilerimizin kıymetli aileleri olmak üzere ,değerli hocalarımızı ve genç kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum'' dedi. (YD-EFE)