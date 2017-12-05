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05 Aralık 2017 10:56

Başarılı öğretmen ödüllendirildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Özgür Ataç, Manisa’da düzenlenen ’Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik’ Ödülleri yarışmasında hazırladığı proje ile Ege Bölge birincisi oldu.

Başarılı öğretmen ödüllendirildi

05 Aralık 2017 10:56

Ataç, bu başarısından dolayı Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.


Kütahya için çok değerli bir başarı kazanıldığını belirten Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ’’Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen ’Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ kapsamında Türkiye genelinde 3 bin 357 proje başvurusu yapıldı. Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özgür Ataç tarafından hazırlanan ’Akran Değerlendirme Sistemi’ isimli proje öğretim, yöntem ve teknikleri kategorisinde rakiplerini geride bırakarak bölgesel ödül almaya hak kazanıp ilimizi gururlandırdı. Değerli öğretmenimiz Özgür Ataç’a ve Okul Müdürümüz Raşit Kırcın’a Kütahya Valimiz Ahmet Hamdi Nayir tarafından verilen başarı belgelerini takdim ettik.Kıymetli hocalarımızın başarılarının devamını diliyorum’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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