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22 Haziran 2018 05:39

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Minikler Penaltı yarışmasında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Başarılı sporcular ödüllendirildi

22 Haziran 2018 05:39


Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kütahya Herkes İçin Spor Kulübü Derneği işbirliğince düzenlenen Minikler Penaltı Yarışmasında, 2006-2009 yılları arası doğumlu erkekler kategorisinde dereceye giren Emet Belediye Spor’un oyuncuları İbrahim Ethem Er ve İsmail Yücelen’i Antrenörleri Efdal Ülker ile birlikte Makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti ve ödüllerini takdim etti.


Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, ’’Kaymakamlık olarak sportif aktivitelere her zaman destek veriyoruz. Sporun insanları sosyalleştirdiğini, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bedeni ve ruhi gelişimlerine olumlu etki sağladığını biliyoruz. Dereceye giren sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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