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02 Aralık 2017 12:08

Başkan Abdullah Altıntaş: Hepimiz engelli adayıyız

Kütahya’nın Pazarlar Kiraz Çiçekleri Engelliler Derneği Başkanı Abdullah Altıntaş, çağdaş toplumların en önemli özelliklerinin, engelli bireylere sahip çıkmak olduğunu dile getirdi.

Başkan Abdullah Altıntaş: Hepimiz engelli adayıyız

02 Aralık 2017 12:08


Altıntaş, engeli olan insanların sağlık, sosyal yaşam ve istihdam gibi yaşamsal hizmetlerden tam bir şekilde yararlanmaları onların en temel hakları olduğunu söyledi.


Altıntaş, "İnsanı yeryüzündeki en değerli varlık olarak gören bir anlayışın mensupları olarak toplumumuzun bu kadar büyük bir bölümünü yakından ilgilendiren bu anlamlı günde özürlü vatandaşlarımıza yönelik duyarlılığımız had safhadadır.Özürlülük; doğuştan ya da kaza veya uzun süren bir hastalık sonucunda oluşan bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin kaybıdır. İnsanlar; doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası nedenlerden dolayı özürlü veya engelli duruma gelebilmektedir" dedi. (MB- EFE)




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