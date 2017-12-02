Başkan Abdullah Altıntaş: Hepimiz engelli adayıyız

Altıntaş, engeli olan insanların sağlık, sosyal yaşam ve istihdam gibi yaşamsal hizmetlerden tam bir şekilde yararlanmaları onların en temel hakları olduğunu söyledi.

Altıntaş, "İnsanı yeryüzündeki en değerli varlık olarak gören bir anlayışın mensupları olarak toplumumuzun bu kadar büyük bir bölümünü yakından ilgilendiren bu anlamlı günde özürlü vatandaşlarımıza yönelik duyarlılığımız had safhadadır.Özürlülük; doğuştan ya da kaza veya uzun süren bir hastalık sonucunda oluşan bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin kaybıdır. İnsanlar; doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası nedenlerden dolayı özürlü veya engelli duruma gelebilmektedir" dedi. (MB- EFE)