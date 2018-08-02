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02 Ağustos 2018 12:05

Başkan Akçadurak: Muhtarlar bizim için çok önemli

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, mahalle muhtarlarıyla düzenlediği istişare toplantısında muhtarlara büyük önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Akçadurak: Muhtarlar bizim için çok önemli

02 Ağustos 2018 12:05


Başkanlık makamında bir araya geldiği mahalle muhtarlarının talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Muharrem Akçadurak, belediyenin yaptığı ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi.


Akçadurak, "Muhtarlarımıza büyük önem vermekteyiz. Belediye olarak muhtarlarımıza elimizden gelen desteği sağılıyoruz. Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksin götürmeye gayret ediyoruz. Belediyemiz her zaman halkımızın hizmetkârı olmaya devam edecektir” dedi.(EFE)




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