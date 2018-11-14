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Başkan Akçadurak: Muhtarlarımız ile sürekli irtibat halindeyiz

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Özyurt ve Gazikemal Mahallelerini gezerek, mahallelerin eksikleri hakkında bilgi aldı.


Her gün şehir içerisindeki mahallelerde yürütülen proje çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yapılan denetimlerde ilgili mahalle muhtarlarının fikirlerini de alarak hizmetlerin daha verimli hale getirilmesine imkan sağladıklarını söyledi.


Özyurt ve Gazikemal Mahallelerini Muhtar Ali Rıza Türk ve Muhtar Yahya Uzan ile gezerek, mahallelerin eksikleri hakkında bilgi alan Akçadurak,” “Muhtarlarımız ile sürekli olarak irtibat halindeyiz. Yapılan işler hakkında bilgi alış verişinde bulunuyoruz. Bugün de mahalle muhtarlarımız ile birlikte Gazikemal Mahallesi ve Özyurt Mahallesi'ni ziyaret ettik. Ekiplerimizin yapmış olduğu işleri yerinde inceledik. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın taleplerini tek tek yerine getirerek ilçemizi daha yaşanır bir kent yapmaya çalışıyoruz” dedi. (EFE)

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