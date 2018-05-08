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08 Mayıs 2018 14:10

Başkan Akçadurak: Oda Başkanlarımızla birlikte ilçemiz için elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışacağız

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Madeni Eşya Tamirciler Odası Başkanı Ali Osman Sunar ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendisini ziyaretinde yaptığı açılamada; Yeni dönemde oda başkanlarıyla birlikte ilçe için ellerinden gelen hizmeti yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Başkan Akçadurak: Oda Başkanlarımızla birlikte ilçemiz için elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışacağız

08 Mayıs 2018 14:10


Madeni Eşya Tamirciler Odası Başkanı Ali Osman Sunar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak; Madeni Eşya Tamirciler Odası Başkanı Ali Osman Sunar ve Yönetim Kurulu Üyelerine yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Yeni dönemde oda başkanlarımızla birlikte ilçemiz için elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışacağız.” dedi.


Madeni Eşya Tamirciler Odası Başkanı Ali Osman Sunar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Akçadurak’a yeni görevinde başlarılar dileyerek “hayırlı olsun” temennisinde bulundular.(EFE)




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