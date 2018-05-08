Madeni Eşya Tamirciler Odası Başkanı Ali Osman Sunar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak; Madeni Eşya Tamirciler Odası Başkanı Ali Osman Sunar ve Yönetim Kurulu Üyelerine yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Yeni dönemde oda başkanlarımızla birlikte ilçemiz için elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışacağız.” dedi.
Madeni Eşya Tamirciler Odası Başkanı Ali Osman Sunar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Akçadurak’a yeni görevinde başlarılar dileyerek “hayırlı olsun” temennisinde bulundular.(EFE)