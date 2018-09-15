Başkan Akçadurak: Spor kulüpleri sağlıklı nesiller yetişmesinde önemli bir role sahip

Gediz'de faaliyet gösteren Uluoymak 1 Eylül, Gediz Gençlik, Muhipler Fatih ve Dayınlar Spor Kulübü Başkanları Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

Başkanlardan spor kulüplerinin sorunlarını dinleyen Başkan Muharrem Akçadurak; Belediye olarak spora ve sporcuya her daim destek olduklarını, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Spor kulüplerinin sağlıklı nesiller yetişmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirten Başkan Akçaduarak, tüm spor kulüplerine başarılar diledi.

Amatör Spor Kulüp Başkanlar Başkan Akçadurak'a spor kulüplerine ve amatör spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.(EFE)