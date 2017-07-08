15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya’da da anma törenleri düzenlenecek.

Öte yandan AK Parti Kütahya İl Başkanlığı da merkez ve çevre ilçelerde anma törenlerine ilişkin hazırlıklarında son aşamaya geldi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 Temmuz 2016 Gecesi aziz milletimiz verdiği varoluş mücadelesiyle dünya demokrasi tarihinin en kutlu direnişlerinden birini göstermiştir. Necip milletimiz, FETÖ terör örgütü ve hain elebaşının asker kıyafetli teröristleri karşısında çalınmak istenen iradesine, bayrağına, vatanına, devletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanımıza, Hükümetine, TBMM’ye ve şanlı tarihine sahip çıkmıştır. Bu destanın 1. yıl dönümünde yapılan demokrasi müdafaasını tekrar hatırlamak, 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi bir kez daha anmak ve 15 Temmuz gecesi gösterilen direniş ruhunu canlı tutmak amacıyla Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilecek bir dizi etkinlik düzenlenmiştir" diye konuştu.

"Dualarla ve salalarla bu vatan için canını veren şehitlerimizi anacağız"

15 Temmuz’un unutulmasına, unutturulmasına ve ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına demokrasi nöbeti tutacaklarını dile getiren Başkan Çetinbaş, “15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gecede, Kütahyalılar olarak Zafer Meydanı’nda buluşacağız. Valiliğimizin koordinasyonunda tüm halkımızla birlikte ay yıldızlı bayrağımızın altında yine demokrasi için kenetleneceğiz. Kütahya Belediyesi ve resmi kurumlarla birlikte anma etkinliklerimiz de olacak. Dualarla ve salalarla bu vatan için canını veren şehitlerimizi anacağız. O günü hiç kimsenin gelecek nesillere unutturmadan aktarması gerekiyor. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi Nöbetine bekliyoruz” dedi. (EFE)