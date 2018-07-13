AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, kentte ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ için hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

15 Temmuz’un unutulmasına, unutturulmasına ve ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına bu yıl da demokrasi nöbeti tutacaklarını ifade eden Başkan Çetinbaş, “15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gecede, Kütahyalılar olarak Zafer Meydanı’nda buluşacağız. Valilik ve belediyenin koordinasyonunda tüm halkımızla birlikte ay yıldızlı bayrağımızın altında yine demokrasi için kenetleneceğiz. Kütahya Belediyesi ve resmi kurumlarla birlikte anma etkinliklerimiz olacak. Dualarla ve salalarla bu vatan için canını veren şehitlerimizi anacağız. O günü hiç kimsenin gelecek nesillere unutturmadan aktarması gerekiyor. Haydi Kütahyam. 15 Temmuz ruhuyla yeniden meydanlara çıkıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Akşamı Zafer Meydanı’nda düzenleyeceğimiz mitinge davet ediyorum" diye konuştu.

Anma etkinlikleri Pazar günü sabah Kütahya protokolünün şehitlikleri ziyaretiyle başlayacak. Daha sonra öğle namazı öncesi Ulu Cami’de şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek. Akşam ise siyasi partilerin ve vatandaşların katılımıyla Zafer Meydanı’nda miting gerçekleştirilecek. (EFE)