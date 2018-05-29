Başkan Ali Çetinbaş: 24 Haziran’da yeni bir dönem başlıyor

Hükümet kendi işini, Meclis de kendi işini yapacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin gücüne güç katacak. Hedefimiz şüphesiz güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye” dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, düzenlediği Domaniç programda partisinin 27. dönem Kütahya milletvekili adaylarını tanıttı.

Domaniç programına AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya AK Parti milletvekili adayları Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Mustafa Özbey, Mehmet Kaymaz, milletvekili Vural Kavuncu ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Bugün biz on birinci ilçe ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Genel merkezimiz aday tanıtım toplantısını gerçekleştirmede beş kıymetli Milletvekili adayımız ile saha inmiştir. Girdiğimiz bütün ilçe merkezlerinde, beldelerde, köylerde halkımızın siyasi partimize göstermiş olduğu, Milletvekillerimize göstermiş olduğu teveccühü bizleri çok mutlu etti. Bugün hep birlikte bir kez daha müşahede ettik ki liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizle gönülden gönüle kurduğu irtibat onun yerelde temsilcisi olan biz teşkilat mensupları ve milletvekili adaylarımıza da kıymetli Kütahyalı hemşehrilerimiz nezdinde tebarüz ediyor. On bir ilçe ziyaretimizde gördük ki belki de girmiş olduğumuz milletvekili genel seçimleri içerisinde en yüksek oranda oy oranı alarak 24 Haziran seçimleri için politikamız olan Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü ülke düsturlarına daha kolay ulaşacağımızı yürekten inanıyorum” diye konuştu. (TY-EFE)