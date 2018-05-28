Başkan Ali Çetinbaş: AK Parti, istikrarın ve güvenin teminatıdır

Seçim çalışmaları çerçevesinde Şaphane’de aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Sinema Salonu’nda yapılan toplantıya AK Parti Kütahya milletvekili adayları Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Mustafa Özbey ve Mehmet Kaymaz ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, parti yöneticileri ve Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır katıldı.

24 Haziran seçimlerinde sandıklara sahip çıkmanın çok önemli olduğunu belirten AK Parti Kütahya İl Başkanı Çetinabaş, "Bir tarafta cumhur ittifak var, diğer tarafta ne olduğu belli değil. Kütahya’ya baktığımızda bu ittifakın birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Oraya verilen her Saadet Partili kardeşimin oyu Cumhuriyet Halk Partisi’nin teknesine su taşır. Bu büyük bir tehlike, bu milletin milli, manevi değerleri neyse bunun tam karşısında duran bir zihniyetin oyunudur. Bu oyunu bozacağız. Bu zihniyet içerisinde hala ezandan ve şehitlerimizden rahatsız olduğunu beyan eden milletvekili adayları var. İşte böyle din düşmanlarına, bizim manevi değerlerimizin karşısında olanlara, kasetle, alavere, dalavereyle partisinin başında duranlara karşı biz dik duracağız. Demokratik yollarla, ekonomik saldırılarla, şer odakları Cumhurbaşkanımızı yıkamayacağını anladılar. Şimdi onu yalnızlaştırmak istiyorlar. Cumhurbaşkanınına oy veririm, milletvekillerine oy vermem diye söylentiler yayarak işleyişi kitleme planı yapıyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz ve gelmeyeceğiz inşallah. Çalmadık kapı, konuşmadık insan bırakmayacağız. Biz sizlere güveniyoruz. 5 milletvekiliyle mecliste olacağız inşallah’’ diye konuştu.(YD-EFE)